Allegri ribalta le abitudini dopo Conte: a Dimaro protagonista il pallone

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Il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri sta prendendo forma nel ritiro di Dimaro e, secondo quanto racconta la Gazzetta dello Sport, il cambiamento rispetto al recente passato è già evidente. Il quotidiano descrive così l'approccio del tecnico livornese: "Sorrisi e richiami, tanto dialogo e moltissimo pallone. Il Napoli di Allegri comincia a prendere forma in Val di Sole e nei primi giorni di ritiro è netto il taglio col passato. Prima di tutto, sulla metodologia".

Napoli, il metodo Allegri: "Tanto dialogo e moltissimo pallone"

La Gazzetta dello Sport sottolinea anche come il lavoro atletico sia stato calibrato in maniera diversa rispetto alla scorsa stagione: "La squadra ha effettuato il primo vero lavoro a secco: una quarantina di minuti di corsa e ripetute, nulla se paragonato a ciò che si vedeva in campo un anno fa".

Dimaro, il vero protagonista degli allenamenti, però, è il pallone

Il quotidiano evidenzia infatti che "il pallone torna protagonista assoluto, con continue esercitazioni e partitelle a pressione, alla massima intensità", segno di una metodologia che punta fin da subito sui principi di gioco. Infine, la rosea mette in risalto il ruolo centrale di Allegri durante le sedute: "Al centro di tutto c'è sempre Max, pronto a intervenire per spiegare cosa vuole in fase di impostazione e di gestione della palla. Bastone e carota, per intenderci"