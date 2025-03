Gilmour, assist magico e i quotidiani lo premiano: "C'è un motivo se gioca sempre"

Billy Gilmour ormai è diventato insostituibile per Conte. Grande prova anche contro il Milan impreziosita dall'assist per il 2-0 di Lukaku. Voti alti sui quotidiani.

Voto 6,5 per il Corriere dello Sport: "Sono diversi i motivi per cui Conte, ormai, non lo toglie più. Uno di questi è l’assist per Lukaku. Fabbrica inesauribile di trame, allunga la squadra col suo passo".

Voto 6,5 per La Gazzetta dello Sport: "Quanto aiutano due uomini in costruzione. Serve Lukaku-gol, smista ma rischia a volte troppo, favorendo le ripartenze rossonere".

Voto 7 per Tuttonapoli: "Lucido e perfetto nel tempismo nel pallone che manda a nozze Lukaku. Mette intelligenza in ogni giocata che fa, con dinamismo e senso della posizione".