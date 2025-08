Gutierrez, il Napoli l'ha bloccato e può chiuderlo: ecco cosa si attende

Miguel Gutierrez, a che punto siamo? Le ultime dal Corriere dello Sport. Il Napoli ha già raggiunto l'intesa con i catalani, per una mera e suggestiva casualità attesi sabato proprio a Castel di Sangro per un'amichevole, e negli ultimi giorni non ha mai spento i contatti con l'entourage del giocatore. A sua volta alle prese con un programma personalizzato di riabilitazione dopo l'intervento alla caviglia destra eseguito il 10 luglio (tempi di recupero non lunghi). Mettiamola così: nel momento in cui il Napoli deciderà definitivamente di chiudere l'affare Gutierrez non dovrà fare altro che cliccare sui tasti giusti.