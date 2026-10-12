"Ha usato anche il bastone quando è stato necessario": così Allegri ha ritrovato Lang e Neres

David Neres e Noa Lang possono diventare le armi in più del Napoli di Massimiliano Allegri.

David Neres e Noa Lang possono diventare le armi in più del Napoli di Massimiliano Allegri. I due esterni offensivi, legati da un rapporto di amicizia anche fuori dal campo, sono tornati protagonisti e potrebbero rappresentare una soluzione importante per il nuovo assetto tattico degli azzurri. Il passaggio al 3-4-2-1 sembra infatti offrire a entrambi la possibilità di esprimere al meglio le proprie caratteristiche. La situazione ricorda quanto accaduto nella passata stagione, quando Antonio Conte decise di modificare il sistema di gioco dopo la sconfitta di Bologna, affidandosi proprio alla fantasia dei due attaccanti alle spalle di Hojlund.

Napoli, Neres e Lang rilanciati da Allegri: torna il 3-4-2-1 che funzionò con Conte

La Gazzetta dello Sport dedica un approfondimento alla ritrovata centralità dei due calciatori, sottolineando il lavoro svolto da Allegri: "Massimiliano Allegri ha seminato dialogo e comprensione, ha usato anche il bastone quando è stato necessario". Un percorso che potrebbe adesso dare i suoi frutti, proprio nel momento in cui il Napoli ha bisogno di nuove soluzioni offensive.

Il quotidiano evidenzia anche il precedente della scorsa stagione, quando il cambio di modulo si rivelò decisivo per rilanciare gli azzurri dopo un momento complicato. Come ricorda la rosea, "E poi scelte la rivoluzione tattica: 3-4-2-1, con Neres e Lang in appoggio a Hojlund. E il Napoli, di colpo, cambiò marcia".