Quando torna McTominay? Lo scozzese ha cerchiato una partita in rosso
La linea resta quella della prudenza, ma una data cerchiata sul calendario inizia a prendere forma. Antonio Conte e Scott McTominay hanno individuato un possibile punto di ritorno dopo le settimane complicate segnate dall’infiammazione che ha fermato il centrocampista scozzese. Come riportato dal Corriere dello Sport, è certa l’assenza di McTominay dalla lista dei convocati per Verona-Napoli: nessun rischio, nessuna accelerazione.
McTominay, l'obiettivo è il Torino
L’obiettivo realistico diventa così la gara successiva, quella in programma al Maradona nel weekend del 7-8 marzo contro il Torino. Un appuntamento simbolico per un giocatore considerato un vero “amuleto” nello scacchiere di Conte, la cui mancanza si è fatta sentire. Nel frattempo McTominay continuerà a lavorare a Castel Volturno, con un’altra settimana intera a disposizione per avvicinarsi gradualmente al rientro in gruppo. La gestione resta quotidiana: lo stato dell’infiammazione verrà valutato giorno dopo giorno, con la speranza condivisa di rivederlo a Fuorigrotta per la prima partita di marzo. Conte attende, consapevole che recuperarlo al momento giusto può fare la differenza nello sprint finale.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Hellas Verona
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro