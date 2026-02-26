Anguissa, Cds: "Radiofantasia aveva detto di tutto, anche stagione finita"

vedi letture

Bisogna sempre fare attenzione a quello che si legge sui social. Il caso Anguissa è emblematico. Il centrocampista del Napoli è pronto a rientrare, ieri ha disputato 45' contro il Giugliano e può tornare nei convocati per la gara contro il Verona di sabato. Il Corriere dello Sport a tal proposito ripercorre quanto si era detto su di lui, tante piccole 'verità' che in realtà verità non erano e che però circolavano comunque pericolosamente sui social.

L'ANALISI DEL QUOTIDIANO SU ANGUISSA E LE VOCI SOCIAL

"E pensare che nell’ultimo mese radiofantasia ne ha cantate e suonate di ogni tipo sul suo conto: stagione finita, mistero senza fine, chissà se giocherà mai più. Tutto vero, tutte cose che hanno riempito il mondo dei social e i sotterranei dell’informazione. Ma Frank è pronto a ricominciare: gradualmente, con attenzione, con fiducia. Dalla sosta di novembre a oggi, cioè a ieri, Frank ha perso 23 partite tra campionato (15), Champions (4), Coppa Italia (2), Supercoppa (2) e non ha alzato il trofeo al cielo di Riyadh. Tra l’altro, quando s’è fermato, era a quota 15 presenze complessive, 11 con 4 gol in campionato e 4 in Europa, uno dei migliori marcatori della squadra e di certo uno dei top per rendimento e impatto".