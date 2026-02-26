Tre posti Champions per sei squadre: che bagarre! E il Napoli spera per un motivo

Entrando nel rettilineo finale, il Napoli sa che non può più sbagliare. Le ultime dodici giornate diranno se la stagione potrà considerarsi positiva: l’obiettivo minimo è il piazzamento tra le prime quattro, che garantirebbe la qualificazione alla prossima Champions League dopo la Supercoppa già messa in bacheca. Alle spalle dell’Inter, però, la lotta è serrata e coinvolge Milan, Roma, Juventus, Como e Atalanta. Lo scrive La Repubblica.

Da Gilmour ad Anguissa, le buone notizie dall'infermeria

Per reggere una concorrenza così ampia, la squadra di Antonio Conte deve alzare il ritmo. In questo senso, fanno ben sperare i primi segnali che arrivano dall’infermeria: dopo mesi di emergenza continua, a tratti sportivamente drammatica, alcuni rientri, come Anguissa e quello che già c'è stato di Gilmour, possono restituire profondità e soluzioni. Piccoli passi, ma sufficienti per alimentare fiducia in vista dello sprint decisivo.