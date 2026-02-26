Lukaku, condizione in crescita: ecco quanti minuti ha nelle gambe per Verona

I segnali incoraggianti arrivano dal campo e riguardano Romelu Lukaku. L’attaccante belga è sempre più vicino al pieno recupero, come dimostra la doppietta realizzata a Castel Volturno nell’allenamento congiunto vinto 4-0 contro la formazione gialloblù di Serie C. A segno anche Rasmus Højlund e Eljif Elmas, ma è soprattutto Big Rom ad aver confermato i progressi già intravisti nei pochi minuti giocati a Bergamo. A scriverlo è l'edizione odierna de La Repubblica.

Quanti minuti ha nelle gambe Lukaku?

La mobilità di Lukaku è in crescita e Antonio Conte inizia a intravedere un’arma in più per la volata Champions. Il belga può diventare un’alternativa credibile a Højlund e, all’occorrenza, anche affiancarlo, aumentando il peso specifico di un reparto offensivo che ha bisogno di gol e continuità. Dopo l’infortunio di Ferragosto e cinque mesi di recupero complesso, Lukaku ha collezionato solo spezzoni. A Verona, però, il suo minutaggio potrebbe salire fino a una mezz’ora, primo passo per tornare protagonista e provare a riannodare il filo interrotto dopo la rete scudetto della scorsa stagione.