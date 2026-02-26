Retroscena De Bruyne: è rientrato con forma migliore dell'estate, c'è un segreto

C'è un segreto per il recupero di KDB e per la sua forma fisica eccellente. Lo rivela Il Mattino con tutti i dettagli e con questo simpatico retroscena. Kevin De Bruyne si è ripresentato al Napoli in forma smagliante, con qualche chilo in meno rispetto a quanto si era visto a luglio scorso. Come per tanti altri atleti o per i turisti, anche per il belga l'incontro con la cucina napoletana è stato una folgorazione. Tanto da portarsela pure in patria: De Bruyne ha incontrato a Napoli lo chef Francesco Gianani e si è subito affidato a lui. Lo ha seguito in Belgio dopo l'operazione e insieme hanno strutturato un piano alimentare per il perfetto recupero del centrocampista azzurro.

RIGORE ALL'INTER, INFORTUNIO E OPERAZIONE

De Bruyne, che potrebbe rientrare contro il Torino tra due settimane, si era infortunato contro l'Inter calciando e segnando un rigore al Maradona il 25 ottobre. Gli esami avevano svelato l'entità del problema: lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra. La scelta è stata quella dell'operazione. Il 29 ottobre dal chirurgo di fiducia Lieven Maesschalck l'intervento è perfettamente riuscito. Il giocatore ha svolto la prima parte di recupero, quello riabilitativo, in Belgio. Da lunedì è a Castel Volturno per la riatletizzazione. Tempi di recupero, marzo, rispettati. Il rientro dunque per lui si avvicina.