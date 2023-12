CdS - Idea Emre Can: ecco perché è finito nel mirino di ADL. Ma ha due lati negativi

Con la partenza di Anguissa, direzione Coppa d'Africa, e la cessione di Elmas al Lipsia, il Napoli si ritroverà subito con due centrocampisti in meno.

Con la partenza di Anguissa, direzione Coppa d'Africa, e la cessione di Elmas al Lipsia, il Napoli si ritroverà subito con due centrocampisti in meno in apertura di 2024, a cominciare dal match di domenica prossima contro il Torino. Per questo bisogna andare subito sul mercato. Servono muscoli, spessore e non solo. Per questo nel mirino di Aurelio De Laurentiis è entrato anche Emre Can, un profilo atipico per gli standard del Napoli, per età e costi d'ingaggio, come scrive il Corriere dello Sport:

"Emre Can (30 a gennaio) ha in sé tutto ciò che manca, anche la conoscenza profonda di un’Italia – attraversata per due anni, con 45 partite nella Juventus – e un patrimonio che può servire eccome. In uno stato d’emergenza, e dopo aver tanto sbagliato, le riflessioni sono enormi e prolungate ed Emre Can è entrato in quest’orizzonte ancora opaco, che rapidamente andrà purificato: un mediano così il Napoli lo cerca, lo vuole, lo lusinga e però prima ancora di provarci è necessario un ulteriore giro d’orizzonte. Emre Can costa intorno ai venti milioni, ha un ingaggio degno del Borussia Dortmund (oltre i quattro milioni) e pure trent’anni, che nella filosofia del club sono ritenuti troppi".