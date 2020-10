CdS - Milik, il Napoli lo ha escluso da tutte le liste: situazioni simili per Llorente e Malcuit

Che Arek Milik ed il Napoli fossero due separati in casa, lo si era ormai capito. Quella del club azzurro, però, sembra voler essere una posizione forte nei confronti del polacco che (come rivelato anche dal ds della Fiorentina Pradè) ha rifiutato qualsiasi offerta arrivata all'orecchio del Napoli, rifiutando concretamente il mercato.

Ora, per l'ex Ajax si prospettano mesi difficili, sicuramente senza campo: secondo quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe escluso Milik di fatto da tutte le liste: sia quella presentata alla Lega Serie A ma anche quelle relativa alle competizioni Uefa. Una situazione, questa, che potrebbe spingere il club a liberarsi del giocatore ovviamente anche a gennaio. Insieme a lui esclusi anche Llorente e Malcuit i quali, però, potranno essere utilizzati come pedine in Coppa Italia.