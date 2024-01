Cds - Non solo Samardzic: sprint per chiudere Hojbjerg col Tottenham

Lazar Sanardzic si avvicina al Napoli. L'Udinese chiede 25 milioni, le due società stanno trattando, c'è fiducia per la chiusura dell'operazione

Lazar Sanardzic si avvicina al Napoli. L'Udinese chiede 25 milioni, le due società stanno trattando, c'è fiducia per la chiusura dell'operazione. Ma il Corriere dello Sport oggi in edicola fa sapere che il club di De Laurentiis a centrocampo non si fermerà al solo talento serbo.

Pierre Emile Hojbjerg (28) è diventato il favorito ma trattare con il Tottenham, e in genere con i ricchi inglesi, non è mai semplice: il prestito con diritto di riscatto non è scelta facile da percorrere però De Laurentiis ci sta provando, consapevole che lo scoglio successivo da affrontare sarà l’ingaggio del danese. Anguissa intanto mancherà per la Coppa d'Africa, ecco perché servirà un nuovo innesto in mediana.