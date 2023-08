Cds - Svolta Osimhen: l'Al-Hilal può accontentare il Napoli anche con 200mln!

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Svolta sul futuro di Victor Osimhen. Come scrive il Corriere dello Sport, l’Al-Hilal si sarebbe (ri)fatto avanti, solita strategia, stuzzicando Osimhen, facendogli intravedere la possibilità di guadagnare 45, persino 50 milioni all’anno per il prossimo triennio, se vuole per un quinquennio; e poi, lasciando circolare voci laterali, avrebbe sussurrato che avrebbe accontentato il Napoli con 160, 170 milioni di euro, anche 200.