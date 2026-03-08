Radio TN Addio all'ex azzurro Pasquale Fiore, il ricordo di Casale: "Insieme dalla Primavera..."

vedi letture

Lutto nel mondo del calcio. Si è spento all’età di 72 anni l’ex portiere del Napoli - primo napoletano a difendere la porta azzurra - a cavallo fra gli anni 70 e gli anni 80, Pasquale Fiore. Era il vice di Luciano Castellani e nei sette anni trascorsi fra i pali azzurri, dopo la trafila nelle giovanili, ha collezionato sette presenze, ma tanti anni in panchina. A darne l'annuncio è stata la stessa società partenopea con un post pubblicato sui social: "Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Pasquale Fiore, portiere azzurro dal 1977 al 1984".

A ricordarlo ieri è stato anche Pasquale Casale, ex attaccante del Napoli ed oggi opinionista tv, che commosso è intervenuto su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, a cura della nostra redazione: "Voglio fare un saluto al mio carissimo amico che ora non c'è più. Ho vissuto con Pasquale sia gli anni della Primavera che della prima squadra, era una grandissima persona. La sua scomparsa improvvisa mi ha scosso, ha scosso un po' tutti. Ci tengo però a ricordarlo", le parole commosso dell'ex azzurro.