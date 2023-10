Gazzetta - ADL fa il Commissario: prova a riattaccare i cocci del suo Napoli

Al martedì con il suo intervento alla Luiss, il presidente Aurelio De Laurentiis aveva di fatto esonerato il suo allenatore

C’era da raccogliere i cocci di questo Napoli e provare a riattaccarli. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta la giornata a Cstel Volturno di Aurelio De Laurentiis: "Perché se non bastavano i risultati deludenti della squadra e i cambi sorprendenti di Garcia ecco arrivare questa stramba e calda settimana di ottobre. Stramba più per gli accadimenti in casa azzurra che per il clima ancora estivo. Al martedì con il suo intervento alla Luiss, il presidente Aurelio De Laurentiis aveva di fatto esonerato il suo allenatore facendo ammenda per aver preso «un tecnico che non conosce più il calcio italiano e forse fa fatica».

Poi al mercoledì ecco il “no” di Antonio Conte e allora contrordine, si va avanti con il francese e il presidente parla con i “senatori”, altra cosa che avrà fatto sicuramente piacere all’allenatore. Dunque ieri, al giovedì, tutti al Konami Training Center, per siglare l’armistizio e provare a ripartire. Come non è ben chiaro".