Brambati: "Il Napoli deve aiutare Allegri, la difesa va rinforzata!"
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Brambati invita il Napoli a sostenere Allegri con nuovi rinforzi in difesa.
Ospite della radio di Tuttomercatoweb.com, l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati, che ha parlato delle parole del ds del Napoli Giovanni Manan in conferenza.
Napoli, Manna dice che si deve rientrare in equilibrio economico:
"Il Napoli nelle ultime stagioni, almeno in campionato, è stato abituato bene. E sono abituati bene i tifosi. Credo che Allegri sappia che squadra abbia in mano, va aiutato però, visto che Beukema ha male, Buongiorno si deve operare. Il pacchetto difensivo va ritoccato, Manna avrà il suo da fare nell'accontentare il tecnico, perché la squadra va migliorata".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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