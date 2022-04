Gazzetta esalta il Napoli: "Prima nel girone di ritorno, prossime due gare per sognare!"

Incertezza totale per questa entusiasmante lotta scudetto, ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport celebrando il Napoli

Incertezza totale per questa entusiasmante lotta scudetto, ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport celebrando il Napoli e il suo cammino: "Se il campionato fosse cominciato nel ritorno, il Napoli sarebbe in testa da solo. Lo scontro diretto con i rossoneri è l’unica sconfitta. Ma da allora sono arrivati tre successi di fila contro Verona, Udinese e Atalanta, un filotto non scontato. Oggi il Napoli sta bene ed è atteso da due esami che possono lanciarlo verso il titolo oppure spezzare i sogni: Fiorentina e Roma sono le due prossime partite da giocare in casa".