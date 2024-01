Gazzetta - Mazzarri pensa al 3-4-2-1 con Mazzocchi e Samardzic subito titolari: i loro ruoli

TuttoNapoli.net

Ritorno all'antico per Mazzarri grazie al mercato? Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Con Mazzocchi e Samardzic nei titolari, Mazzarri potrebbe rispolverare l’abito delle serate di gala che indossava il suo primo Napoli: 3-4-2-.

Il quotidiano spiega anche in che ruolo verrebbero coinvolti i due prossimi acquisti: "Di Lorenzo braccetto di destra in difesa a coprire le spalle a Mazzocchi, che agirebbe a tutta fascia. E poi Samardzic alla Hamsik, sulla trequarti insieme a Kvaratskhelia e dietro l’unica punta. Ipotesi di lavoro credibile, magari con un sistema molto fluido in cui si possa attaccare col 4-3-3 e difendere col 5-3-2".