Gazzetta Napoli sull'astro nascente Ferdi Kadioglu: "Può fare qualsiasi ruolo"

Il Napoli sulle tracce di Ferdi Kadioglu, astro nascente della squadra di Istanbul e anche della nazionale turca

Il Napoli sulle tracce di Ferdi Kadioglu , astro nascente della squadra di Istanbul e anche della nazionale turca. Questa la notizia lanciata dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Nelle ultime due stagioni l’esplosione di questo classe 1999 nato ad Arnhem, e che ha pure giocato ben 54 volte con le varie nazionali giovanili olandesi. Poi di Kadioglu si è innamorato il c.t. della nazionale turca, il tedesco Stefan Kuntz e per vie delle origini della famiglia, ora Ferdi gioca con la Turchia ed è anche un titolare inamovibile.

Il ruolo è quasi secondario, perché si tratta di un giocatore con una facilità e intensità di corsa notevolissima. Al punto che Kuntz lo ha schierato prevalentemente esterno sinistro di difesa, ma anche mediano centrale e persino trequartista. Al Fenerbahce è già un idolo, anche se non parla turco (è cresciuto in Olanda) qui l’esperto tecnico portoghese Jorge Jesus lo schiera prevalentemente sulla fascia destra. Ma all’occorrenza a sinistra il ragazzo non ha problemi di adattamento e spinge con continuità.