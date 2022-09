Gazzetta - Osimhen salterà sicuramente due partite: prime ipotesi sul rientro

TuttoNapoli.net

C'è grande apprensione per le condizioni fisiche di Victor Osimhen. L'attaccante del Napoli quante partite salterà? Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "A questo punto appare scontato che il centravanti salti la gara interna di domani con lo Spezia e anche la trasferta contro i Rangers a Glasgow, per il secondo turno di Champions. La partita successiva sarà proprio il big match in casa dei campioni d’Italia a Milano. Ancora c’è tempo per valutare come reagirà la muscolatura del centravanti africano".