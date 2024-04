KKN - Conte tiene in stand-by un top club, vuole l'Italia: ADL pressa, i dettagli

Aurelio De Laurentiis insiste per portare Antonio Conte a Napoli.

TuttoNapoli.net

Aurelio De Laurentiis insiste per portare Antonio Conte a Napoli. Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ne ha parlato nel corso di Radio Goal fornendo gli ultimi aggiornamenti: “I contatti tra De Laurentiis e Conte ci sono, proseguono perchè il patron del Napoli si è spinto oltre, ha fatto un’offerta importantissima. Il tecnico ha ricevuto negli ultimi 10 giorni non solo il pressing del Napoli, ma anche di un top club estero.

La trattativa è curata da un agente di grande grido e Conte non ha dato la disponibilità mettendo questo club in stand-by. Vuole valutare con calma perchè ha un grande desiderio condiviso con la sua famiglia, vorrebbe restare in Italia. E in Serie A l’unico club che lo pressa e che lo vuole è il Napoli. Crescono le possibilità, ma non è vero che ha già firmato”, le parole di De Maggio nel corso di Kiss Kiss Napoli.