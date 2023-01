KKN - Napoli-Cremonese a rischio rinvio per maltempo? Alle 17 tavolo di lavoro: i dettagli

E’ stata prolungata l’allerta meteo a Napoli e in Campania.

E’ stata prolungata l’allerta meteo a Napoli e in Campania. Non ci sono ancora notizie sull’eventuale apertura o chiusura delle scuole anche nella giornata di domani. Questo perchè dalle 17 di oggi pomeriggio potrebbe esserci un peggioramento delle condizioni atmosferiche. Radio Kiss Kiss Napoli fa sapere che oggi pomeriggio è prevista una riunione con i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e le Forze dell’Ordine a cui parteciperà anche la SSC Napoli. Si attendono dunque aggiornamenti anche per Napoli-Cremonese, gara prevista questa sera alle 21 allo stadio Diego Armando Maradona.