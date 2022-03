Repubblica - Premio scudetto? ADL non ne ha parlato coi calciatori per due motivi

Il Napoli è primo in classifica e sogna in grande, ma al momento la società non ha parlato coi calciatori di premi scudetto

TuttoNapoli.net Il Napoli è primo in classifica e sogna in grande, ma al momento la società non ha parlato coi calciatori di premi scudetto. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica fa sapere che l'argomento non è stato ancora trattato per due motivi: molti giocatori hanno già i bonus nel contratto e poi brucia ancora la Champions League persa lo scorso anno all'ultima giornata contro il Verona.