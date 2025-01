Sky - Conte chiama, Manna risponde: ds in missione all'estero, tutto su Garnacho!

vedi letture

Il Napoli è al lavoro per trovare il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, ceduto recentemente al Paris Saint-Germain. Come riportato dai colleghi di Sky Sport, la società partenopea sta valutando diverse opzioni, ma il nome in cima alla lista resta quello di Alejandro Garnacho del Manchester United. Antonio Conte è stato chiaro nelle sue indicazioni: niente scommesse su giovani promesse, il Napoli ha bisogno di un giocatore già pronto, capace di inserirsi immediatamente negli schemi azzurri e di fare la differenza dal punto di vista tecnico. Un rinforzo di questo calibro è considerato indispensabile per mantenere alta la competitività e continuare a dare fastidio ai vertici della classifica.

Nel frattempo, il direttore sportivo Giovanni Manna non si trova in Italia ma è in missione all’estero, probabilmente per sbloccare trattative cruciali. La pista che porta a Garnacho rimane aperta, ma non sarà un’operazione semplice, considerando le richieste del Manchester United per il giovane talento argentino.