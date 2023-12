Sky - Elmas-Lipsia, ci siamo! Legali già a lavoro, chiusura a brevissimo

C’è sempre più il Lipsia nel futuro di Eljif Elmas, centrocampista macedone classe 1999 che in estate non ha rinnovato

TuttoNapoli.net

Il Napoli, come riportato dalla redazione di Sky Sport, sta valutando con attenzione l’offerta di circa 25 milioni di euro ricevuta dal club tedesco. Il presidente De Laurentiis e i suoi legali stanno infatti controllando tutti i dettagli, ma l’operazione dovrebbe andare in porto in tempi anche abbastanza brevi.