Sky - Nuovo allenatore, tre in lizza: ipotesi Conte solo in un caso

Sky - Nuovo allenatore Napoli, ADL tra Italiano, Farioli e Palladino! Conte solo in un caso



© foto di www.imagephotoagency.it

Il presidente Aurelio De Laurentiis pensa al prossimo allenatore del Napoli. Secondo Sky Sport, uno tra Farioli, Palladino e Italiano potrebbe sposare il nuovo progetto azzurro, condizionato inevitabilmente anche da un ridimensionamento economico per la mancata qualificazione in Champions League. Questo lo scenario, a meno che il patron azzurro non voglia rilanciare il progetto puntando forte su Antonio Conte. Però, al tecnico salentino andranno date anche garanzie tecniche, a cominciare dal sostituto di Victor Osimhen.