Tuttosport - Emergenza in attacco: Llorente titolare con la Juve!

Avrebbe del clamoroso la sua presenza, ma dipenderebbe dall'emergenza in attacco: Fernando Llorente potrebbe partire titolare domani contro la sua ex squadra, la Juventus, per la finale di Supercoppa Italiana. Il quotidiano Tuttosport fa sapere questa ipotesi è molto probabile dato che sia Mertens sia Petagna non danno ancora garanzie e quindi potrebbe toccare allo spagnolo dal primo minuto. L'ex bianconero era in uscita, è rimasto a Napoli data l'emergenza e Gattuso gli sta dando fiducia e minutaggio. Ora, ironia della sorte, potrebbe ritrovarsi centravanti di riferimento, da titolare, per la partita che può valere il primo trofeo stagionale.