Ultim'ora Infortunio Neres più grave, Sky: avanti tutta per Giovane! Il Napoli punta a chiudere in serata

Il Napoli, in questi minuti, sta trovando la formula giusta per arrivare a Giovane del Verona e provare a bruciare la concorrenza della Lazio. In casa azzurra quella di oggi è stata una giornata particolarmente frenetica: Lorenzo Lucca, infatti, partirà questa sera alla volta dell’Inghilterra per trasferirsi al Nottingham, e il club partenopeo è al lavoro per chiudere rapidamente l’operazione che riguarda il fantasista del Verona.

Il Napoli ha bisogno di rinforzi immediati, anche perché l’infortunio di Neres si è rivelato più serio del previsto, riferisce Sky Sport. Per questo motivo Antonio Conte necessita di due esterni offensivi, uno per fascia: a sinistra e a destra. Ed è proprio sulla corsia destra che Giovane del Verona rappresenta il profilo individuato dalla dirigenza per completare l’organico il prima possibile.