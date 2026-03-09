Vergara, fascite plantare? Dott. Congedo: "Vi spiego cos'è e da cosa è dovuta"

Il responsabile sanitario del Lecce analizza il problema che presumibilmente ha mandato Antonio Vergara ai box contro il Torino

Si sospetta una fascite plantare dietro il problema che ha costretto Antonio Vergara ad uscire anzitempo durante il match contro il Torino. I fattori possono essere diversi: “Possono essere dovute a un’alterazione della conformazione del piede, oppure anche a terreni di gioco troppo duri, o ancora a scarpe non adatte", spiega Giuseppe Congedo, responsabile sanitario del Lecce, intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli.

"Bisogna fare una diagnosi precisa. Poi vedere da che cosa è stata causata questa fascite plantare. Differenza nei tempi di recupero tra Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku? Dipende dall’atleta, da quelle che sono le sue qualità fisiologiche e muscolari, per cui c’è chi recupera leggermente prima, chi è in forma prima, chi dopo, ma è legato non all’infortunio che c’è, ma è legato proprio a quella che è la sua fisicità. Calendari troppo fitti? Tutti quanti abbiamo degli infortuni numerosissimi, senz’altro le partite così frequenti che non permettono un buon recupero muscolare. Oggi si gioca a un’intensità veramente notevole, per cui è spiegabilissimo questo tipo di infortuni".