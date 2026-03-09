Vergara, fascite plantare? Dott. Congedo: "Vi spiego cos'è e da cosa è dovuta"
Si sospetta una fascite plantare dietro il problema che ha costretto Antonio Vergara ad uscire anzitempo durante il match contro il Torino. I fattori possono essere diversi: “Possono essere dovute a un’alterazione della conformazione del piede, oppure anche a terreni di gioco troppo duri, o ancora a scarpe non adatte", spiega Giuseppe Congedo, responsabile sanitario del Lecce, intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli.
"Bisogna fare una diagnosi precisa. Poi vedere da che cosa è stata causata questa fascite plantare. Differenza nei tempi di recupero tra Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku? Dipende dall’atleta, da quelle che sono le sue qualità fisiologiche e muscolari, per cui c’è chi recupera leggermente prima, chi è in forma prima, chi dopo, ma è legato non all’infortunio che c’è, ma è legato proprio a quella che è la sua fisicità. Calendari troppo fitti? Tutti quanti abbiamo degli infortuni numerosissimi, senz’altro le partite così frequenti che non permettono un buon recupero muscolare. Oggi si gioca a un’intensità veramente notevole, per cui è spiegabilissimo questo tipo di infortuni".
