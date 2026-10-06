Infortunio Vergara, lungo stop! Emergenza a centrocampo: le ultime su Anguissa e McTominay

Gli esami hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro per Antonio Vergara. Il fantasista si aggiunge a Favasuli e Olivera

Il Napoli perde Antonio Vergara e deve fare i conti con una nuova tegola arrivata dalla sosta per le Nazionali. Il fantasista azzurro si è infortunato durante Italia-Turchia e gli esami hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il giocatore dovrà restare fermo almeno un mese, con i tempi di recupero che saranno valutati settimana dopo settimana. Vergara si aggiunge così a Favasuli e Olivera, anche loro infortunati durante gli impegni con le rispettive Nazionali.

McTominay, visite per l’idoneità. Anguissa resta un punto interrogativo

L’emergenza riguarda soprattutto il centrocampo, dove restano da monitorare le condizioni di Scott McTominay e Frank Anguissa. Lo scozzese sosterrà domani le visite per l’idoneità sportiva e, in caso di esito positivo, potrà tornare a disposizione di Massimiliano Allegri, anche se non ha ancora i novanta minuti nelle gambe. Resta invece da valutare il recupero del camerunese. In vista del Frosinone, sono attesi anche i rientri di Meret, Giovane e Spinazzola. Allegri dovrà quindi gestire con attenzione le risorse a disposizione anche nei successivi impegni contro Villarreal e Venezia.