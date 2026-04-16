Ultim'ora Italiano-Napoli, Schira: "Se Conte parte, può diventare un candidato per sostituirlo"

vedi letture

Vincenzo Italiano è nel mirino del Napoli. Piace l'allenatore del Bologna qualora dovesse partire Conte. Ne parla Nicolò Schira sul suo canale Youtube:

"Vincenzo Italiano è un allenatore molto stimato, molto apprezzato: se dovesse andare via Conte, se dovesse andare via Allegri, è sicuramente un candidato sia per il Napoli che per il Milan. Piace molto anche al Bournemouth in Premier League. Ovviamente per Italiano, Bologna o Bournemouth, tanto vale stare a Bologna: Bologna-Napoli o Bologna-Milan potrebbe essere l’occasione per fare un salto di carriera importante. Sono vicende che vanno sicuramente seguite e attenzionate".