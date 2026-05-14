Podcast Conte-ADL, Paradiso: "Il mister deve cambiare alcune cose, più poteri al presidente"

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"Quest’anno mi sembra che non sia stato preso molto in considerazione e abbiano fatto tutto gli altri".

Angelo Paradiso, ex giocatore del Napoli, oggi talent scout, è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in auto col DAB o qui sul sito anche in video. Leggi qui l'intervento integrale.

Il Napoli deve continuare con il modello Conte-De Laurentiis o cambiare strada?

"Conte deve cambiare leggermente alcune cose nella preparazione e capire che il calcio moderno è cambiato. Gli esterni offensivi devono fare gli esterni offensivi, poi eventualmente anche la doppia fase, ma il calcio oggi è basato tutto sulle ripartenze. Se gli esterni fanno troppo lavoro oscuro poi non sono freschi."

Hai citato anche De Laurentiis.

"Secondo me bisogna ridare più poteri al presidente, perché ha dimostrato di essere uno dei più grandi presidenti e conoscitori di calcio. Quest’anno mi sembra che non sia stato preso molto in considerazione e abbiano fatto tutto gli altri. De Laurentiis è una persona di grande carisma e un imprenditore di livello assoluto."

Che sensazioni hai invece sul rapporto tra Conte e De Laurentiis?

"Le voci che stanno uscendo secondo me servono soltanto a creare gossip e polemiche. Conte e De Laurentiis sono persone troppo intelligenti per non risolvere eventuali problemi tra loro. Conte ha dimostrato di essere un vincente, mentre di De Laurentiis parla la sua storia."