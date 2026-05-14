Manna blindato dal Napoli! Niente Roma e spunta idea rinnovo: i dettagli

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Il Napoli blinda Giovanni Manna. De Laurentiis non vuole assolutamente privarsi del suo attuale ds che piace tanto alla Roma. Anzi, si parla anche di possibile rinnovo. Il suo contratto scade nel 2029. Del tema parla il Corriere dello Sport oggi in edicola secondo cui la dirigenza azzurra è da tempo già al lavoro anche per gli acquisti del futuro.

"Tutte le strade portano a Napoli. Andata e ritorno al futuro: Giovanni Manna, il direttore sportivo del quarto scudetto e della terza Supercoppa della storia del club, non è destinato a interrompere il ciclo inaugurato due anni fa. Anzi: potrebbe rinnovare e prolungare il suo rapporto, in scadenza nel 2029, con nuove ambizioni. Manna è una base, un punto fermo della società e della squadra che verrà".