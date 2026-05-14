Podcast Altamura: "Il Napoli ha sprecato un match point, a Pisa deve rimediare"

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"Il Pisa è retrocesso, ma giocherà davanti al proprio pubblico e non farà la vittima sacrificale."

Marcello Altamura, giornalista di Cronache di Napoli, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi vedere qui sul sito o ascoltare sulle app (qui per Iphone o qui per Android) ed in auto col DAB. Qui l'intervento integrale.

Non sappiamo ancora quando si giocherà Pisa-Napoli: una situazione assurda.

"È una risata amara. Vuol dire che, ancora una volta, il calcio italiano è in mano a dilettanti. Si sapeva da un anno che la finale degli Internazionali d’Italia sarebbe stata in quella data e programmare Lazio-Roma in quel weekend è stato delittuoso. Ci hanno riempito la testa con questi computer super programmati che evitano coincidenze, bastava inserire l’input per evitare il derby in concomitanza con gli Internazionali. Invece non è stato fatto."

C’è anche un problema di ordine pubblico?

"Assolutamente sì. È grave che uno Stato non riesca a garantire l’ordine pubblico per due eventi praticamente contemporanei. Alla fine il famoso divieto territoriale nasce proprio da questa esigenza: il nostro Stato non è in grado di garantire l’ordine pubblico per una partita di calcio."

Che partita ti aspetti dal Napoli contro il Pisa?

"Mi aspetto che il Napoli vada in campo per vincere e chiudere almeno la pratica Champions. Il Napoli col Bologna ha sprecato un match point che aveva sulla racchetta. Adesso deve rimediare. Spero che calciatori e allenatore capiscano che questo è l’ultimo sforzo e che sia importante anche per il futuro. Il Pisa è retrocesso, ma giocherà davanti al proprio pubblico e non farà la vittima sacrificale."