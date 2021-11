LIVE - Primavera, Napoli-Lecce 1-0 (47' D'Agostino): Cioffi vicino al raddoppio!

premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live

90' - Quattro minuti di recupero

89' - Ultimi assalti del Lecce che ora tenta il tutto per tutto

87' - Il Lecce sfonda a destra, palla al centro e Mané è reattivo nel chiudere in angolo

84' - Il Napoli tiene palla e si fa vedere nella metà campo offensiva, un modo anche per respirare e tenere lontani gli ospiti

82' - Cross pericoloso, buon senso della posizione di Hysaj che legge bene e mette in angolo

80' - Terzo cambio: dentro Marranzino, fuori Mercurio

78' - Lecce pericoloso: traversone che trova sul secondo palo Burnete, il colpo di testa non è fortissimo ma Idasiak non trattiene

76' - Azione elaborata del Lecce, tiro da fuori che Idasiak accompagna fuori

74' - Ammonito Mané che entra in ritardo

72' - Altra buona chiusura di Barba, che si esalta ed ha anche qualcosa da dire all'avversario

70' - Le prime mosse di Frustalupi: dentro De Marco e Vergara, fuori Di Dona e D'Agostino

67' - Azione insistita del Lecce sulla destra, ma la difesa azzurra è attenta e allontana la minaccia

64' - Frustalupi fa segno alla squadra di accorciare e di alzare il baricentro dopo il lancio lungo sugli attaccanti

61' - Cioffi! Napoli vicino al 2-0 con una bordata del suo attaccante, ma il portiere del Lecce con un guizzo salva in angolo

56' - Più intraprendente il Lecce, il Napoli un po' remissivo ma probabilmente con l'idea di pungere in ripartenza

52' - Il Lecce ci prova dalla lunga distanza, Idasiak attento dietro la barriera.

49' - Palla buona per il Lecce in area, ma Back temporeggia e Saco devia. Protesta il Lecce per un rigore che non sembra esserci

47' - Prova a partire più aggressivo il Lecce, ma finora costruendo poco.

16.00 - INIZIA LA RIPRESA!

15.47 - FINE PRIMO TEMPO! Il Napoli passa allo scadere e probabilmente alla prima vera occasione di un primo tempo spigoloso e condizionato dalla forte pioggia, poi diventata grandine

47' - D'AGOSTINO! GOL DEL NAPOLI! Gli azzurri passano all'ultimo istante dei due minuti di recupero: tiro di Barba che D'Agostino riesce a mettere in porta!

45' - Lecce pericoloso: prima vera palla gol con Back che calcia forte, ma centralmente e Idasiak ritrova lì il pallone.

44' - Pioggia ancora più intensa ora a Cercola e gioco difficile da sviluppare

42' - Azione insistita del Lecce, che entra anche in area, ma non arriva il tiro neanche stavolta

40' - Guizzo di Cioffi, che da sinistra si accentra, supera due uomini, ma il tiro viene deviato ed è facile per il portiere

37' - Gara che resta spigolosa, continuamente stoppata dai falli, e non arrivano occasioni importanti, complice anche la forte pioggia.

34' - Prova a mettersi in proprio Cioffi, ma l'attaccante azzurro viene fermato e resta a terra colpito

31' - Ci prova Spavone da fuori, palla che termina alta, ma forse c'era una deviazione degli ospiti

28' - Si vede Di Dona in spinta a destra, ma palla che finisce sul fondo e sfuma l'azione

25' - Angolo battuto male dal Lecce, le squadre faticano a creare anche da palla ferma

22' - Punizione dalla lunga distanza, Idasiak controlla la traiettoria del pallone

19' - Il Lecce prova a salire con la linea difensiva e mette in fuorigioco Cioffi

15' - Gara senza emozioni finora, condizionata probabilmente anche dal forte vento

11' - Ancora Napoli: cross per il colpo di testa di D'Agostino, facile per il portiere

9' - Napoli pericoloso: Mercurio si infila, ma non trova la zampata vincente, sugli sviluppi Marchisano mette al centro ed il Lecce libera

7' - Napoli che imposta con i 3 difensori, Lecce che non riparte in questo inizio.

5' - Il Napoli secondo deve fare la partita giocando da dietro, spesso suo punto debole, contro il Lecce quart'ultimo che aspetta

2' - Prova a farsi subito vedere il Napoli in queste prime battute, il Lecce si compatta.

15.00 - INIZIATA!

14.55 - Squadre in campo

14.30 - NAPOLI (3-4-2-1): Idasiak; Barba, Hysaj, Mane; Di Dona, Saco, Spavone, Marchisano; D’Agostino, Mercurio; Cioffi. All. Frustalupi

Il Napoli Primavera affronterà oggi il Lecce per la decima giornata del campionato Primavera 1. Il match si disputa al Centro Sportivo Arena di Cercola alle ore 15. I convocati di Frustalupi: Acampa, Barba, Boffelli, Cioffi, D’Agostino, De Marco, De Pasquale, Di Dona, Flora, Giannini, Gioielli, Hysaj, Idasiak, Manè, Marchisano, Marranzino, Mercurio, Pinto, Pontillo, Saco, Spavone, Spedalieri, Toure, Vergara.