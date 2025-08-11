Su Elmas c'è anche il Torino, Schira: "Il Lipsia ha fissato una condizione"

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, tramite un tweet sul suo profilo X ha dato aggiornamenti sulla situazione di Eljif Elmas, di cui si vocifera di un ritorno al Napoli. Queste le sue dichiarazioni: "Eljif Elmas è tra i candidati per il ruolo di esterno del Napoli. Anche il Torino è interessato a lui per un prestito con diritto di riscatto, ma il Lipsia vuole cederlo a titolo definitivo o con obbligo di riscatto".

La reazione dei tifosi.

La notizia è stata subito accolta con grande entusiasmo dai supporter partenopei: "Fa tutti i ruoli!”, “Riportiamolo a casa!”, o ancora "Eljif torna da noi", questi i commenti più frequenti che stanno spopolando sui social. Elmas ha vestito la maglia azzurra per quattro stagioni e mezzo, dall'estate del 2019 a gennaio 2023, collezionando 189 presenze con un bottino di 19 gol e 11 assist. Il tutto-fare macedone, che può svariare su tutti i ruoli dell'attacco oltre a saper giocare come centrocampista, con il Napoli ha vinto una Coppa Italia nella stagione 2019/20 sotto la guida di Gennaro Gattuso, e soprattutto lo Scudetto nel 2022/23 con Luciano Spalletti. Il suo contributo per questi successi è stato prezioso. Elmas dalla sua ha sempre speso parole e gesti d'affetto verso la piazza partenopea, tanto che a distanza di tre anni la sua immagine profilo sui social è ancora quella con la maglia del Napoli mentre bacia il Tricolore. Per questi motivi i tifosi hanno accolto con tanto entusiasmo il rumor del suo possibile ritorno.