Lukaku e Anguissa verso l'addio? Allegri ha già un piano per entrambi: i dettagli

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Allegri vuole osservare tutta la rosa in ritiro prima di decidere il futuro dei giocatori in bilico, a partire da Lukaku e Anguissa.

Massimiliano Allegri ripartirà dall'attuale organico del Napoli prima di chiedere eventuali interventi sul mercato. Secondo il Corriere dello Sport, il nuovo allenatore considera la rosa azzurra competitiva e ricca di qualità, ma intende valutare personalmente tutti i calciatori durante il ritiro estivo prima di esprimere un giudizio definitivo sui profili considerati in bilico. L'obiettivo è capire non solo le condizioni fisiche dei giocatori, ma anche le loro motivazioni e la volontà di proseguire l'avventura in azzurro.

Lukaku sarà osservato speciale

Tra i casi più delicati c'è quello di Romelu Lukaku. Come evidenzia il Corriere dello Sport, Allegri avrebbe voluto allenare il centravanti belga già ai tempi della Juventus e adesso è curioso di lavorare con lui a Napoli. Prima di confermarne definitivamente la permanenza, però, il tecnico vorrà osservarlo da vicino a Castel di Sangro. Lukaku è reduce da una stagione complicata, segnata dall'infortunio dell'agosto 2025 e dal lutto per la scomparsa del padre, ma Allegri sarebbe intrigato dall'idea di schierarlo insieme a Rasmus Hojlund.

Il piano per Anguissa

Anche Frank Anguissa sarà al centro delle valutazioni. Il centrocampista camerunese, protagonista degli ultimi successi del Napoli, è reduce da diversi problemi fisici e da un rinnovo che non si è concretizzato, nonostante il club abbia esercitato l'opzione per prolungare il contratto di un'altra stagione. Il suo futuro resta aperto e Allegri avrà un confronto diretto con lui già durante il ritiro di Dimaro.