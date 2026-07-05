Calciomercato Napoli, sfumato Gila ci sono tre alternative: spunta anche un 2007 australiano

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Il Napoli valuta nuove soluzioni in difesa dopo il sorpasso del Milan per Gila, ma prima serviranno alcune cessioni: occhio a Herrington, Natali e Mbokazi

Il Napoli è già al lavoro sulle alternative dopo il sorpasso del Milan nella corsa a Mario Gila. Il club azzurro era consapevole del rischio di perdere il centrale della Lazio e non intende modificare la strategia fissata per questa sessione estiva. Dopo il mancato affondo per Anan Khalaili, finito nel mirino dell'Inter, Giovanni Manna continua a monitorare diversi profili per rinforzare il reparto arretrato, senza però accelerare prima di aver completato le operazioni in uscita.

Mbokazi in cima alla lista, ma spunta ache Herrington

Secondo Il Mattino, uno dei nomi più seguiti è quello di Mbekezeli Mbokazi, difensore protagonista con il Sudafrica al Mondiale. Il suo agente ha confermato l'interesse del Napoli, aprendo anche alla possibilità di un trasferimento in azzurro. Piacciono inoltre il classe 2008 Andrea Natali e il 2007 Lucas Herrington, altro giovane messosi in evidenza durante la rassegna iridata. La linea del club, però, resta invariata: prima sarà necessario cedere e alleggerire la rosa, poi arriveranno i nuovi acquisti. In difesa un innesto è comunque considerato probabile e, sempre secondo il quotidiano, tra i possibili partenti figura anche Mathías Olivera.