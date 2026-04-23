Formazione Napoli: due Fab Four a rischio esclusione contro la Cremonese

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Possibili novità di formazione per il Napoli per la gara di domani sera al Maradona contro la Cremonese. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, uno dei Fab Four potrebbe restare fuori, si tratta di Anguissa che rischia di non essere titolare per la prossima partita di campionato.

"Conte riflette attentamente e oggi farà una prova generale. Anguissa rischia fortemente il posto, viste le ultime prestazioni non all'altezza della sua grandezza.

Ma non è l'unico dei Fantastici 4 a rischio esclusione: anche Kevin De Bruyne viene da una prova scadente e come il camerunese è stato sostituito all'intervallo contro la Lazio. Ma Elmas non ha dato a Conte ciò che si aspettava, contrariamente a quanto fatto nel periodo di totale emergenza. Occhio poi anche a Giovane, che scalpita e vorrebbe avere una chance: anche il brasiliano ex Verona ha lasciato poche volte traccia delle sue qualità, ma è stato utilizzato col contagocce e non tutti hanno la capacità di Alisson di spaccare le partite".