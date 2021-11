Maglia speciale per Diego: il Napoli ha chiesto l'autorizzazione alla Lega

Per ricordare Diego Armando Maradona, il Napoli ha chiesto al Consiglio di Lega di usare una maglia celebrativa in tutto il mese di novembre. E' quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno in merito all'intenzione del club partenopeo quindi di ricordare il Pibe de Oro un anno dopo la sua morte. A corredo lo scatto circolato sui social che ritrae Lozano con quella che dovrebbe essere la maglia celebrativa.