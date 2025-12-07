Mainoo tentato dal Napoli! Romano: "E’ interessato, ma il Man United non dà l'ok"
Fabrizio Romano, attraverso il suo canale YouTube, ha fornito nuovi aggiornamenti sull’interesse del Napoli per Kobbie Mainoo. Il centrocampista inglese è sempre più deciso a lasciare il Manchester United in prestito: si sente poco tutelato da Amorim ed è deluso dalla gestione tecnica, motivo per cui apre alla possibilità di cambiare aria già a gennaio.
Il nodo principale resta però l’ok dei Red Devils, che perderanno diversi giocatori per la Coppa d’Africa e non vogliono privarsi con leggerezza di ulteriori alternative. Il Napoli resta fortemente interessato ma non può attendere troppo, anche perché sul classe 2005 ci sarebbe la concorrenza di circa dodici club. Al momento, però, il fascino azzurro rappresenta più di una semplice ipotesi per Mainoo.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Juventus
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro