Miretti-Napoli, c'è l'offerta ufficiale! Gazzetta: la Juve apre, ma chiede il doppio

Fabio Miretti è diventato la più concreta idea per completare la mediana a disposizione di Antonio Conte, profilo che il tecnico azzurro gradirebbe particolarmente. Le ultime ore sono state caldissime sul fronte di questa trattativa, con importanti aggiornamenti che arrivano direttamente dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il quotidiano rosa rivela che la mossa ufficiale da parte del direttore sportivo azzurro, Giovanni Manna, è arrivata: un sondaggio concreto per Miretti, considerato l'elemento con le caratteristiche ideali per arricchire il reparto dei campioni d'Italia.

Il classe 2003, nonostante abbia preso parte all'amichevole contro la Reggiana nella giornata di ieri, è consapevole da tempo di non essere più considerato intoccabile dalla Juventus. Una sensazione confermata dal recente approccio del club bianconero al sondaggio del Napoli: la porta a una possibile cessione non è stata affatto chiusa. Anzi, la Juve ha rilanciato, chiedendo una cifra doppia rispetto ai 10 milioni di euro messi sul piatto dagli azzurri.

Nessuna chiusura dunque, ma una chiara richiesta economica che fa capire come la Juventus valuti Miretti un asset importante. La palla passa ora al Napoli: la trattativa è ufficialmente aperta e si preannuncia una sfida interessante tra le due società per definire il futuro del centrocampista reduce dal prestito al Genoa. Riuscirà il Napoli a strappare Miretti alla Juventus?