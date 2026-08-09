Accordo Lukaku-Fenerbahce! Romano: il Napoli rifiuta la prima offerta, ma ora arriva il rilancio
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Romelu Lukaku sempre più verso il Fenerbahce. Il Napoli rifiuta un'offerta da 6 milioni, ma i turchi sono già pronti al rilancio.
Romelu Lukaku è sempre più vicino a lasciare il Napoli per trasferirsi al Fenerbahce. La trattativa ha registrato passi avanti importanti nelle ultime ore, soprattutto sul fronte dell'accordo con il centravanti belga. Il club turco ha infatti già raggiunto un'intesa con Big Rom e adesso sta lavorando per trovare quella definitiva con la società azzurra.
Napoli, rifiutata un'offerta da 6 milioni per Lukaku
Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Fenerbahce ha presentato una proposta da 6 milioni di euro per il cartellino dell'attaccante, respinta dal Napoli. I turchi non hanno però intenzione di fermarsi e stanno già preparando una nuova offerta da recapitare alla dirigenza azzurra. Le distanze si stanno riducendo e la sensazione è che l'accordo possa essere raggiunto presto.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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