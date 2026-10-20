Ufficiale Napoli-Bodo/Glimt, le formazioni ufficiali: le scelte di Allegri e Knutsen

Napoli-Bodo/Glimt, Allegri valuta la difesa a quattro e De Bruyne regista. Hojlund titolare, Lang favorito su Giovane.

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Bodo/Glimt, sfida valida per la terza giornata della fase campionato di Champions League, in programma questa sera alle ore 21 allo stadio Diego Armando Maradona. Dopo le ultime deludenti prestazioni, Massimiliano Allegri valuta il ritorno alla difesa a quattro, abbandonando il 3-4-2-1 utilizzato nelle precedenti uscite. Davanti a Meret schierata la coppia centrale composta da Rrahmani e Rafa Marin, con Di Lorenzo sulla destra e Spinazzola a sinistra. Le novità più importanti riguardano il centrocampo, dove De Bruyne occupa la posizione da regista, con Lobotka che parte dalla panchina. In mediana ritorna dal primo minuto di Anguissa, con McTominay impiegato sul centrosinistra. Nel tridente offensivo Hojlund resta il punto fermo, mentre Politano si riprende una maglia da titolare sulla fascia destra. A sinistra, invece, Noa Lang sostituisce Giovane, nonostante le recenti discussioni sul suo atteggiamento durante la trasferta di Venezia.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Badiashile, Gilmour, Olivera, Lucca, Giovane, Beukema, Lobotka. All. Allegri.

BODO/GLIMT (4-3-3) Haikin; Sjøvold, Gundersen, Bjørtuft, Bjørkan; Auklend, Berg, Fet; Blomberg, Helmersen, Hauge. A disposizione: Lund, Nielsen, Aleesami, Maatta, Saltnes, Kitolano, Brynhildsen, Mvuka. All. Knutsen.