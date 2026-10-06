Ufficiale Infortunio Vergara, c'è lesione al soleo! Tre azzurri tornano in gruppo: il report

Il Napoli comunica l’infortunio di Vergara: lesione di medio grado al soleo. Giovane, Meret e Spinazzola tornano in gruppo.

Il Napoli prosegue la preparazione al Training Center in vista della sfida contro il Frosinone, in programma sabato alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona. La squadra ha sostenuto una seduta pomeridiana iniziata con il lavoro in palestra e proseguita sul campo con esercitazioni dedicate alla fase difensiva e una serie di conclusioni verso la porta. Arrivano buone notizie per Giovane, Alex Meret e Leonardo Spinazzola, che sono tornati ad allenarsi regolarmente con il gruppo. Sono inoltre rientrati dagli impegni con le rispettive Nazionali Hojlund, Noa Lang e Milinkovic-Savic.

Infortunio Vergara, il Napoli comunica l’esito degli esami: lesione distrattiva di medio grado del soleo

La notizia negativa riguarda invece Antonio Vergara, infortunatosi durante Italia-Turchia di Nations League. Il Napoli ha comunicato l'esito degli accertamenti ai quali si è sottoposto il giovane azzurro presso il Pineta Grande Hospital: “Antonio Vergara, infortunatosi nel corso del match di Nations League tra Italia e Turchia, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo”. Si ferma dunque Vergara proprio dopo le ottime prestazioni offerte con la Nazionale, mentre Allegri recupera tre elementi in vista della ripresa del campionato.