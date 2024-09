Live Napoli-Monza 2-0 (Politano 21', Kvara 33'): comincia la ripresa

vedi letture

Premi F5 da pc o aggiorna la pagina da smartphone per seguire il live

50' - Di Lorenzo va in verticale su Lukaku, il belga fa a sportellate con Carboni ma stavolta commette fallo.

48' - Pessina prova a partire in contropiede, è bravo Olivera a fermarlo con mestiere senza neanche prendere l'ammonizione.

46' - Nessun cambio durante l'intervallo: in campo gli stessi undici della prima frazione di gioco.

21.47 - Partiti! Comincia il secondo tempo.

21.32 - Termina il primo tempo, Napoli meritatamente in vantaggio.

45+2' - RISCHIO NAPOLI. Sul corner Lukaku svirgola e fortunatamente per lui la palla scorre fuori.

45+1' - Calcio d'angolo per il Monza, pericolo finale per il Napoli.

44' - Verrà concesso 1 minuto di recupero.

42' - Kvara è indemoniato, supera due difensori ma viene fermato da Bondo prima di crossare.

41' - Fallo di Anguissa, il Napoli gestisce e continua a premere.

38' - Non si ferma il Napoli, continua il forcing azzurro nella metà campo degli ospiti.

35' - Ammonito anche Izzo, Kvara è imprendibile.

33' - RADDOPPIO DEL NAPOOOLIIIIII. Turati gestisce male la costruzione regalando palla ad Anguissa, palla a Lobotka che serve McTominay che prova il destro ma viene contrastato ed il pallone arriva al tutto solo Kvara che insacca il più facile dei tap-in.

31' - Pestone di Bianco su Di Lorenzo in area di rigore, il terzino resta a terra ma l'arbitro lascia proseguire. Dubbi.

29' - Calcio di punizione in zona pericolosa guadagnato da Kvara.

28' - Il Monza alza il pressing ma Lobotka e Politano gestiscono bene il possesso in zona bandierina e allontano il pericolo.

26' - Resta a terra P.Pereira dopo il colpo subito da Kvara, cure mediche in corso

25' - Fallo e giallo di Kvara che frana dopo un contrasto su Pedro Pereira.

24' - Fallo e prima ammonizione di Maldini che colpisce male Lobotka.

22' - GOOOOOOOOOOL DEL NAPOOOOOLIIIIIII. Palla lavorata sul lato sinistro del campo, Politano cerca la sponda con Lukaku ma la palla viene sporcata da Bianco e permette all'esterno azzurro di involarsi verso la porta e concludere sul secondo palo un chirurgico mancino. Napoli in vantaggio!

21' - Cross di Politano e tentativo di testa di McTominay che colpisce però debole, gestisce Turati.

20' - Possesso Napoli che cerca spiragli nella serrata difesa rossonera.

18' - Spinge il Napoli dal lato destro, Politano prova a crossare ma il pallone viene deviato e Turati la blocca in due tempi.

16' - Tantissimo pressing del Napoli nella prima fase di impostazione del Monza.

14' - Premono adesso gli azzurri, Monza stabilmente in difesa.

12' - Gara bloccata ma adesso il Napoli prende il pallino del gioco.

11' - Anguissa ci prova dal limite dopo lo scarico di Lukaku, palla altissima.

8' - In questa prima fase del match gli ospiti mantengono il possesso palla ma l'alta difesa del Napoli è attenta.

6' - Cresce la manovra del Monza che dalla destra mette un cross pericoloso con Caprile che smanaccia in corner.

4' - Reclama un fallo Kvara che viene fermato irregolarmente da Izzo ma l'arbitro lascia correre.

2' - Prima interruzione, rimane a terra Djuric dopo un colpo subito da Buongiorno.

20.45 - INIZIA LA GARA!

20.43 - Le squadre fanno il loro ingresso in campo.

20.20 - Il centrale di difesa Amir Rrahmani è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Ci da tantissimi stimoli essere sopra in classifica, ci fa allenare benissimo e sereni. Djuric ha tanta forza nel saltare con la testa, ma noi non dobbiamo farli crossare."

20.12 - Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro il Monza: "Dobbiamo essere bravi in fase di costruzione a trovare giocatori in determinate zone che ci danno la possibilità di attaccare, sapendo che il Monza è un avversario molto ostico. Dovremo avere molta pazienza".

Quanto conta coltivare i momenti positivi?

"I momenti positivi bisogna prima di tutto costruirli, rispetto a due anni la è qualcosa di imparagonabile. Stiamo lavorando per mettere le fondamenta e far essere il Napoli competitivo nel prossimo futuro. Il lavoro che dobbiamo fare è tanto, i risultati positivi aiutano".

Quanti gol ha nelle gambe McTominay?

"Scott è un giocatore che ha il gol nel sangue, è molto bravo nell'inserirsi. Ha delle buonissime qualità tecnica, oltre alla stazza, è un calciatore che ha dei gol nel DNA"

20.08 - Gli azzurri fanno il loro ingresso in campo per la fase di riscaldamento.

19.45 - Ecco le formazioni ufficiali della gara:

NAPOLI (4-3-3): Caprile, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte

MONZA (3-4-2-1):Turati, Izzo, Marì, Carboni, Pereira, Bianco, Bondo, Kyriakopoulos, Maldini, Pessina, Djuric. All. Nesta

19.42 - A breve le formazioni ufficiali della gara.

19.32 - È tantissima l'affluenza di tifosi all'esterno del Diego Armando Maradona per la sesta partita di campionato tra Napoli e Monza: attesi più di 45mila tifosi e 600 brianzoli.

Le ultime sul Napoli

Pochissimi i dubbi per Antonio Conte dopo il turnover effettuato in Coppa Italia. Confermato il 4-2-3-1 con Caprile tra i pali, Di Lorenzo e Olivera terzini e la coppia Rrahmani-Buongiorno al centro. In cabina di regia non si toccano Anguissa e Lobotka, agirà più avanti da trequartista Scott McTominay ed ai suoi lati Kvaratskhelia e Politano, nettamente favorito nel ballottaggio con David Neres. Il posto da centravanti è di Romelu Lukaku. Ai box il solo Meret, in dubbio Folorunsho dopo la sindrome influenzale che lo ha costretto a saltare il Palermo.

Le ultime sul Monza

Alessandro Nesta dovrà fare i conti con diverse defezioni: infatti sono fuori dalla lista dei convocati Cragno, Ciurria, Gagliardini, Sensi, Petagna, Vignato e soprattutto Dany Mota; l'unico recuperato è Birindelli. Dunque 3-4-2-1 con Turati tra i pali, davanti a lui il terzetto Izzo-Marì-Carboni. Larghi a centrocampo agiranno Kyriakopoulos e Birindelli che insidia subito Pereira per una maglia da titolare. In mezzo o ci sarà Bianco con Pessina più avanzato accanto a Maldini, o il capitano brianzolo rimarrà in mediana con Caprari sulla linea dei trequartisti. La prima punta è Djuric.

Statistiche - Il Napoli ha battuto il Monza due volte su quattro incroci dal suo ritorno di Serie A (1S, 1P), in entrambi i casi lo ha fatto segnando quattro reti. I brianzoli hanno perso solo due delle ultime sette trasferte al "Maradona", ora arrivano alla partita con la vittoria che manca da 14 giornate di campionato. Alessandro Buongiorno ha registrato il minutaggio più elevato tra quelli che non sono stati mai superati in dribbling in Serie A da inizio febbraio in avanti: 1333 minuti da allora, più del doppio rispetto al secondo (Daniele Rugani, 527). Gianluca Caprari manca all'appuntamento col gol in campionato da ben 15 gare, l'ultimo gol segnato contro i partenopei risale persino al 2020 quando vestiva la maglia del Parma. I finali di partita sono allarmanti per la squadra di Nesta ed infatti solo il Como (4) ha subito più reti nel corso degli ultimi 15 minuti. Il Napoli invece è la squadra che ha segnato più gol negli ultimi 30 minuti di gioco in questa Serie A: sette, su nove centri totali dei partenopei nel torneo in corso.

Il Napoli di Antonio Conte ospiterà il Monza di Alessandro Nesta allo Stadio Maradona alle ore 21:00. Dopo il netto successo in Coppa Italia, gli azzurri proveranno a ritrovare i tre punti in campionato ripartendo dall'ultimo pareggio con la Juventus. I partenopei sono anche chiamati a rispondere ai risultati di Inter e Milan che si sono temporaneamente piazzate sopra in classifica: davanti ci sarà un Monza alla ricerca disperata della vittoria che non solo non è mai arrivata sotto la guida di Nesta in Serie A, ma che si trascina già dalle ultime nove giornate giornate dello scorso campionato.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti nella diretta testuale di Napoli-Monza!