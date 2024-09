Numeri opposti nei finali: Napoli letale dal 60' ed il Monza cala negli ultimi 15'

Anche in Coppa Italia contro il Brescia il Monza ha avuto un calo nel secondo tempo, in particolare nella parte finale, che però non ha messo a rischio la qualificazione. I finali di partita sono allarmanti per la squadra di Nesta ed infatti, riferisce Opta, solo il Como (4) ha subito più reti nel corso degli ultimi 15 minuti rispetto al Monza. Il Napoli invece è la squadra che ha segnato più gol negli ultimi 30 minuti di gioco in questa Serie A: sette, su nove centri totali dei partenopei nel torneo in corso. Un incrocio dunque tra chi finisce molto bene le partite e chi invece finora ha quasi sempre denotato un calo.