Napoli-Salernitana 2-1, le pagelle - Rrahmani l'eroe inatteso, Demme incide! Che fatica Mazzarri...

Gollini 6 - Candreva lo beffa da fuori con una grande conclusione. Bravissimo in uscita bassa al 72' su Simy.

Di Lorenzo 6 - Non la solita gamba, non il soito apporto del capitano che viene poi bloccato dal passaggio alla dfiesa a tre.

Rrahmani 7 - Gioca una gara senza sussulti e senza troppe preoccupazioni. Nel finale diventa l'eroe di un pomeriggio che stava per diventare horror.

Juan Jesus 5,5 - Va in difficoltà fisica anche con Simy. Non c'è altro da aggiungere.

Mario Rui 6 - Non spinge ed è troppo nervoso ma nell'assalto finale ci mette grande intensità.

Cajuste 6 - Si muove molto ma non è preciso, si becca un giallo pesante a metà primo tempo. Ad inizio ripresa ha una buona fiammata e va vicino al gol con un bel destro. Si fa male per un recupero generoso in difesa. Dal 76' Demme 6,5 - Entra e mette lo zampino sull'azione del gol.

Lobotka 5,5 - Non gira la squadra e lui fatia a trovare la giusta posizione. Il lontano parente del calciatore meraviglioso ammirato lo scorso anno.

Gaetano 5 - Ci prova due volte da fuori area, senza grande fortuna. Doveva essere la sua occasione, ma non la sfrutta. Dal 56' Raspadori 5,5 - Sbaglia molto e non trova mai il modo per essere incisivo.

Politano 6,5 - Troppo morbido su Candreva in occasione del gol. Si fa perdonare realizzando un rigore che pesava un macigno. Dal 65' Zerbin 6,5 - Entra in un momento difficile e riesce a dare un buon contributo.

Kvaratskhelia 6 - Fatica a trovare spazi con Sambia che lo tallona. Nella ripresa migliora ed è l'unico a provarci, andando vicino al gol con una gran giocata. Ma da lui, ci si aspetta ancora di più, come nell'occasione finale.

Simeone 5,5 - Lotta ma finisce per essere confusionario, con la sua grinta però riesce a trovare un rigore sull'ingenuità di Fazio. Nella ripresa non la becca mai.

Mazzarri 6 - È un brutto Napoli. cambia modulo senza frutti a gara in corso. La fortuna lo assiste nell'assalto finale.