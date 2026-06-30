Ufficiale Il Napoli saluta Juan Jesus: "Cinque stagioni, un solo modo di viverle: con il cuore. Grazie"

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Juan Jesus lascia il Napoli: il commosso saluto del club dopo cinque stagioni.

Si chiude dopo cinque stagioni l'avventura di Juan Jesus con la maglia del Napoli. Il difensore brasiliano lascia il club azzurro al termine del proprio contratto, mettendo fine a un percorso impreziosito dalla conquista di due Scudetti e di una Supercoppa Italiana. Per l'occasione, la società partenopea ha voluto omaggiare il calciatore con un emozionante video pubblicato sui propri canali social, salutando uno dei protagonisti degli ultimi anni. Di seguito il comunicato e la clip pubblicata dal club azzurro.

Il comunicato ufficiale del Napoli

"La SSC Napoli ringrazia e saluta Juan Jesus, giunto al termine del contratto con il club. In maglia azzurra dall'agosto 2021, Juan ha disputato 130 partite con il Napoli, mettendo a referto 5 gol. Ha contribuito alla conquista di due scudetti e della Supercoppa Italiana lo scorso 22 dicembre.

A Juan Jesus va il più sincero ringraziamento per la professionalità, lo spirito di abnegazione e l'attaccamento alla maglia mostrati nel corso della sua avventura partenopea. Il club gli rivolge i migliori auguri per il futuro e un sentito in bocca al lupo per il prosieguo della carriera sportiva".