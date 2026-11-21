Sorpresa ADL: visita alla squadra a poche ore da Napoli-Torino

Napoli-Torino, De Laurentiis a sorpresa nel ritiro di Pozzuoli e a pranzo con la squadra. Dall'allenamento: Vergara verso la maglia da titolare

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha scelto di essere vicino alla squadra nelle ore che precedono la sfida con il Torino. A sorpresa, il patron è comparso nel ritiro azzurro, scrive Il Mattino, all'hotel Gli Dei di Pozzuoli, dove il Napoli si trova alla vigilia della partita di questa sera. Un gesto che racconta la volontà di restare accanto al gruppo in un momento ancora complicato.

De Laurentiis a pranzo con la squadra

Come si legge nelle ricostruzioni di queste ore, la squadra, dopo l'allenamento del mattino, era a pranzo nella struttura flegrea. Il presidente ha deciso di aggregarsi ad Allegri e ai calciatori, condividendo il pasto a poche ore dal calcio d'inizio. Una presenza non annunciata, che arriva dopo giorni di riunioni, ritiro e confronti e che conferma l'attenzione altissima della società sulla gara di questa sera, in programma alle 20.45 al Maradona.

Vergara verso il posto da titolare, De Bruyne in panchina

Dalla seduta di questa mattina a Castel Volturno arrivano anche indicazioni sulla formazione. Vergara va verso un posto da titolare, mentre De Bruyne va verso la panchina. Una scelta che, se confermata, segnerebbe un cambio rispetto alla probabile circolata nelle scorse ore, nella quale il belga partiva dall'inizio e il giovane azzurro era indicato fuori. Allegri premierebbe così il momento di Vergara, reduce dalla prestazione con l'Italia, e gestirebbe le energie del centrocampista belga in vista di un ciclo di partite ravvicinate.